У новому центрі консультуватимуть психіатр, психотерапевт та психолог

У Львові відкрили новий Центр ментального здоров’я, який облаштували у 6-ій поліклініці на вул. Медової Печери, 1. Він є вже четвертим, який відкрили за грантові кошти у міській поліклініці, та загалом сьомий у медзакладах міста, повідомляє прес-служба ЛМР.

Центр площею 117 м2 облаштували на 5 поверсі 1-го поліклінічного відділення 6-ї міської поліклініки, він доступний для людей з інвалідністю. Тут є три лікарські кабінети: психіатра, психотерапевта та психолога, а також конференц-зал та рецепція. За потреби залучатимуть інших фахівців – логопеда, реабілітолога.

Тут передбачені індивідуальні та партнерські консультації, допомога людям, які пережили втрату близьких, допомога одиноким матерям та людям у складних життєвих ситуаціях.

З пацієнтами проводитимуть заняття з арт-терапії, ізотерапії, кольоротерапії та інших, фахівці допомагають долати кризові травми, страхи, образи, депресії, тривожні стани, панічні атаки та порушення сну.

фото Романа Балука

«До нас звертаються люди різного віку з депресивними станами, тривожністю. Люди, на жаль, хворіють роками, і зараз це все загострилось під час війни. Але люди бояться звертатися. Тому ми запрошуємо звертатися, не боятися психіатрів і психотерапевтів. Бо саме тут, у центрі, є такий простір для різних людей, де вони, з допомогою фахівців, зможуть покращувати своє самопочуття і якість життя», – пояснює керівниця центру ментального здоров’я Інна Анітіна.

До Центру психічного здоров’я можуть звертатися усі охочі, переселенці та військовослужбовці, які повернулися з фронту. Щоб потрапити на прийом, треба отримати скерування сімейного лікаря або рекомендацію фахівця соціальних служб. Записатися на консультації можна за телефоном: 0673451734.

Центр відкрили у партнерстві з україно-швейцарським проектом «Психічне здоров’я для України» (МН4U) за грантові кошти.

Нагадаємо, у Львові такі центри вже працюють: