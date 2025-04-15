Поєднання офлайн та онлайн навчання дає найкращі результати

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив звіт про вплив війни на учнів початкових класів. За висновками дослідження, Центр назвав найуспішнішою комбінацію офлайн та онлайн навчання, пише «Освіторія».

Як свідчать результати, учні й учениці, які навчалися переважно очно й інколи дистанційно, отримали вищий середній бал, ніж їхні ровесники, які навчалися в інших форматах.

«Особливо помітною є різниця між такими учнями та тими, хто здобував освіту виключно в очному форматі: у всіх трьох предметних галузях учні зі змішаним форматом показали вищі результати – приблизно на 10 балів. Такі учні суттєво переважають у математичній і природничо-науковій галузях навіть після врахування типу населеного пункту, де розташований заклад освіти», – пише освітній сайт.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

В Українському центрі оцюнювання якості освіти роблять висновки з результатів дослідження:

залучення дистанційного навчання має позитивний вплив на результати учнів молодшої школи;

поєднання очного та дистанційного навчання урізноманітнило освітній процес і зробило його цікавішим. Кожен четвертий учень повідомив, що йому більше подобається навчатися дистанційно;

можливість навчатися дистанційно в зручніших домашніх умовах допомагала учням знижувати рівень стресу, розвивати кращі навички саморегуляції й самоосвіти.

Підсумки дослідження свідчать про те, що в умовах повномасштабної війни успішність молодших школярів критично не впала. Показники з математики навіть дещо покращились у порівнянні із 2021 роком.