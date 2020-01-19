Один із засновників гурту «Ляпис Трубецкой» помер після тривалої коми
Руслан Владико влітку минулого року став жертвою розбійників, які його побили та пограбували
Світ — Володимир Пиріг, 19 січня21860
Руслан Владико померо після тривалої коми
Колишній гітарист і один із засновників білоруської групи «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико помер у віці 45 років, повідомив продюсер гурту Євген Колмиков.
У коментарі «Еврорадио», що Владико помер вранці 19 січня у Мінську.
Влітку гітариста побили й пограбували у Мінську. Музикант отримав черепно-мозкову травму і впав у кому, з якої так і не вийшов.
Хто такий Руслан Владико?
Руслан Владико – один із засновників гурту «Ляпис Трубецкой», він виступав з нею до її розпаду у 2014 році. Після цього став гітаристом у проєкті Trubetskoy.
Гурт припинив своє існування у серпні 2014-го після турів з прощальними концертами Україною та Росією.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter