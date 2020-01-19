Один із засновників гурту «Ляпис Трубецкой» помер після тривалої коми

Руслан Владико влітку минулого року став жертвою розбійників, які його побили та пограбували

СвітВолодимир Пиріг, 19 січня21860

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Один із засновників гурту «Ляпис Трубецкой» помер після тривалої коми
фото boom-school.by
Руслан Владико померо після тривалої коми

Колишній гітарист і один із засновників білоруської групи «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико помер у віці 45 років, повідомив продюсер гурту Євген Колмиков.

У коментарі «Еврорадио», що Владико помер вранці 19 січня у Мінську.

Влітку гітариста побили й пограбували у Мінську. Музикант отримав черепно-мозкову травму і впав у кому, з якої так і не вийшов.

Хто такий Руслан Владико?

Руслан Владико – один із засновників гурту «Ляпис Трубецкой», він виступав з нею до її розпаду у 2014 році. Після цього став гітаристом у проєкті Trubetskoy.

Гурт припинив своє існування у серпні 2014-го після турів з прощальними концертами Україною та Росією.

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