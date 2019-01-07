Оголошено переможців премії «Золотий глобус»

Актор Джеф Бріджесс отримав нагороду за внесок у кінематограф

У Лос-Анджелесі Асоціація іноземних журналістів Голлівуду HFPA оголосила переможців 76-ї премії «Золотий глобус», яка присуджується щорічно найкращим фільмам та серіалам. Вручення премії відбулось 6 січня (за київським часом – в ніч на 7 січня). Особливих несподіванок не сталося – у своїх категоріях найкращими фільмами стали «Богемська рапсодія», фільм про історію групи Queen, реальна історія подорожі півднем США відомого джазового піаніста та його водія «Зелена книга» та «Рома», історія мексиканської родини на тлі історичних подій. Почесну нагороду за внесок у кінематограф отримав актор Джеф Бріджес («Великий Лебовські», «Корол-рибалка», «Розвіяні вибухом»).

Повний список переможців:

Найкраща драма

«Богемська рапсодія». Музична драма розповідає про 15 років із життя лідера гурту «Queen» Фредді Мерк’юрі. Показані у фільмі події починаються зі створення колективу і закінчуються концертом Live Aid у 1985 році.

Найкраща комедія або мюзикл

«Зелена книга». Сполучені Штати Америки, 1960-ті роки. Талановитий темношкірий піаніст Дон Ширлі готується до турне по півдню Сполучених Штатів. У якості водія та особистого помічника він наймає Тоні Валлелонга, італійця за походженням, відомого своєю невихованістю та балакучістю. У прокаті - з 24 січня.

Найкраща чоловіча роль (драма)

Рамі Малек («Богемська рапсодія»). Рамі Саїд Малек — американський актор кіно й телебачення єгипетського походження. Став відомим завдяки ролі у серіалі «Пан Робот». Роль Фреді Меркюрі зробила з актора справжню зірку.

Найкраща жіноча роль (драма)

Гленн Клоуз («Дружина»). Клоуз зіграла дружина знаменитого письменнки. Дія відбувається тоді, коли йому вручають Нобелівську премію з літератури. Хто ж є справжнім автором його геніальних творів?

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

Крістіан Бейл («Влада»). Дік Чейні, якому присвячено картину, був віце-президентом Сполучених Штатів з 2001 по 2009 роки. Втілити політика на екрані довірили Крістіну Бейлу. Аби вжитися в роль він передивлявся безліч відео з Чейні. Бейл не лише навчився копіювати рухи та міміку колишнього віце-президента, для цієї ролі він погладшав на 18 кілограмів. В нашому прокаті картина з'явиться у лютому.

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)

Олівія Колман («Фаворитка»). Йоргас Лантімос поставив історичну картину, дія якої відбувається в Англії почтаку 18 століття. Олівія Колман блискуче зіграла роль королеви Анни.

Найкращий актор другого плану (драма)

Махершала Алі («Зелена книга»)

Найкраща актриса другого плану (драма)

Реджина Кінг («Якщо Біл-стріт могла б заговорити»). 19-річна Тіш заручена з 22-річним скульптором Фонні. Вони готуються до весілля, Тіш чекає дитину, коли Фонні звинувачують у згвалтуванні пуерторіканки Вікторії. Молода людина вирушає відбувати покарання за злочин, якого не скоював – його підставив расист-поліцейський.

Найкращий режисер

Альфонсо Куарон («Рома»). У основі сюжету стрічки — історію життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років. Батько рідко буває удома, мати виховує чотирьох дітей, спираючись на допомогу двох служниць-індіанок. Долю героїв переламують студентські заворушення під час католицького свята 10 червня 1971 року, коли демонстранти були розстріляні солдатами. Фільм переміг на кінофестивалі у Венеції.

Найкращий сценарій

«Зелена книга». Автори сценарію — Нік Валлелонга, Браян Гейєс Каррі, Пітер Фарреллі

Найкраща музика до фільму

Джастін Гурвіц («Перша людина»). Картина про американського астронавта Ніла Армстронга, режисер є Дем'єн Шазелл, володар премії «Оскар» за фільм «Ла-Ла-Ленд».

Найкраща пісня

Shallow, Леді Гага та Бредлі Купер («Зірка народилася»). Цей фільм був лідером за кількістю номінацій. Але перемога дсталася тільки за пісню.

Найкращий анімаційний фільм

«Людина-павук: Навколо всесвіту». Події анімаційного фільму розгортаються у тому ж світі, де живе Людина-павук. Та виявляється, що надприродними здібностями володіє не лише він. Подібний павучок вкусив ще одного хлопчину з Нью-Йорку. А таких самих юнаків у костюмі павука існує ще декілька. Фільм зараз можна подивитись у кінотеатрах.

Найкращий фільм іноземною мовою

«Рома», Мексика, реж.: Альфонсо Куарон

Найкращий телевізійний серіал (драма)

«Американці». В основі сюжету телесеріалу — заплутане та нерідко криваве протистояння радянських шпигунів, та агента ФБР. Дія відбувається в часи холодної війни.

Найкращий актор телевізійного серіалу (драма)

Річард Медден («Охоронець»). Девід Бадд — героїчний, але запальний ветеран війни, який тепер працює офіцером зі спеціального захисту високопоставлених осіб держави. Коли його приставляють захищати амбітну і могутню міністерку внутрішніх справ Джулію Монтег, чия політика втілює все те, що він зневажає, Бадд починає розриватися між своїм боргом служби та своїми переконаннями. Він відповідальний за її безпеку, але чи може він також виявитися її найбільшою загрозою?

Накраща актриса телевізійного серіалу (драма)

Сандра О («Вбиваючи Єву»).Серіал заснований на романах Люка Дженнігса. У центрі сюжету - історія двох жінок: Вілланелла - наймана вбивця, яка страждає на психічний розлад, і Єва - співробітниця служби безпеки, яка давно мріє змінити паперову роботу на оперативну.

Найкращий телевізійний серіал (комедія)

«Метод Комінскі». Головний герой – видатний викладач акторської майстерності, а в минулому кінозірка Сенді Комінскі. Здається, що він може виховати навіть з абсолютно нездари актора вищої категорії. Сенді встиг попрацювати з багатьма людьми, кожен з яких відрізнявся своїм унікальним мисленням і поведінкою. Однак є людина, яка зіграла важливу роль в його житті. Це його агент Норман Ньюландер. Разом друзі з гумором та гідністю пройшли через усі радощі та труднощі життя і є справжнім доказами того, що роки не владні над справжньою дружбою…

Найкращий актор телевізійного серіалу (комедія)

Майкл Дуглас («Метод Комінскі»)

Найкраща актриса телевізійного серіалу (комедія)

Рейчел Броснахен («Дивовижна місіс Мейзел»).1958 рік. Домогосподарка Міріам Мейзел живе на Манхеттені, виховує двох дітей і у всьому підтримує свого чоловіка Джоела, успішного бізнесмена. Одного разу життя Міріам перевертається «догори дриґом», після того як вона дізнається, що Джоел зраджує їй з секретаркою. Напившись з горя, вона відправляється у клуб, де абсолютно несподівано відкриває у собі талант стендап-коміка.

Найкращий міні-серіал або фільм для ТБ

«Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче». Другий сезон телесеріалу канал FX «Американська історія злочинів». Досліджує вбивство дизайнера Джанні Версаче серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Він заснований на книзі Марін Орт «Вульгарні послуги: Ендрю Кьюненен, Джанні Версаче та найневдаліша поліцейська засідка у історії США».

Найкраща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ

Патрісія Аркетт («Втеча з в'язниці Даннемора»). Заснована на реальних подіях драма про історію зухвалої втечі двох злочінців з в'язниці суворого режиму, розташованої в окрузі Клінтон, штат Нью-Йорк. У 2015 році Річарду Метту, який відбував 25 років за вбивство бізнесмена, і Девіду Суїту, що отримав термін за вбивство поліцейського, вдалося опинитися на волі завдяки допомозі заміжньої кравчині Тіллі Мітчелл, яка працювала в тюремній швейній майстерні і мала інтимний зв'язок з обома злочинцями.

Найкращий актор міні-серіалу або фільму для ТБ

Деррен Грісс («Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче»)