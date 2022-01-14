Гірськолижний комплекс «Захар Беркут» розташований неподалік Славського і є одним з найпопулярніших місць зимового відпочинку в Карпатах

Представники холдингу OKKO Group стали власниками популярного гірськолижного курорту «Захар Беркут» біля Славського. Ця угода дозволить уже цього року розпочати будівництво анонсованого шість років тому масштабного гірськолижного комплексу у межах сіл Волосянка та Верхня Рожанка. Відкрити новий гірськолижний курорт планують через два роки.

Гірськолижний курорт «Захар Беркут» розташований у селі Волосянка біля смт Славське, його відкрили у 2004 році. До комплексу входить готель, ресторан, три бугельні витяги та крісельний витяг. На території комплексу є 9 км гірськолижних трас, що розташовані на схилах гір Зворець (1223 м) та Високий Верх (1244 м).

Мапа ГК «Захар Беркут», замість якого збудують новий гірськолижний курорт

Ще донедавна «Захар Беркут» належав львівському бізнесмену Оресту Шийку. Втім, судячи з інформації YouControl, на початку грудня 2021 року власником гірськолижного курорту став член наглядової ради «Ощадбанку» Олег Паракуда. В останні дні 2021 року «Захар Беркут» викупили львівські підприємці Богдан Куспись та Іван Коцьо – бізнес-партнери Віталія Антонова, власника концерну «Галнафтогаз» (ОККО Group).

Нагадаємо, що на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського уже кілька років планується будівництво нового гірськолижного курорту. Його будівництвом буде займатися холдинг ОККО Group, залучивши австрійські та італійські компанії. Раніше анонсувалось, що на території комплексу облаштують лижні траси загальною протяжністю 75 км.

Хоч розмови про будівництво нового гірськолижного курорту ведуться ще з 2017 року, компанія ОККО ще не приступила до безпосереднього будівництва. У компанії раніше це пояснювали труднощами із викупом та реєстрацією земельних ділянок. Загалом у весь гірськолижний курорт компанія «Галнафтогаз» має намір вкласти 500 млн доларів. Після будівництва курорт зможе приймати 20-25 тисяч відвідувачів щоденно.

Водночас компанії холдингу «ОККО» ТзОВ «Рожанка Парк» та «Славскі» уже скупили майже 600 земельних ділянок загальною площею близько 500 га на території Славської ОТГ. При цьому частина з цих ділянок межує з гірськолижним курортом «Захар Беркут». Загалом під гірськолижний курорт планують задіяти гори Тростян, Погар, Високий Верх та Чорна Ріпа.

За словами голови Славської ОТГ Володимира Беги, новий гірськолижний курорт компанія ОККО почне будувати саме на базі нинішнього курорту «Захар Беркут» – це буде першою чергою будівництва.

«Ті всі роки йшли питання вирішення земельних питань, і ці питання вже на 95% вирішені. І зараз є розуміння, що старт будівництва нового витягу буде зі сторони «Захара Беркута». А з часом по цілому хребту підуть спуски в сторону Верхньої Рожанки та Волосянки», – повідомив ZAXID.NET Володимир Бега.

За його словами, відкрити новий гірськолижний курорт планують через два роки.

«Офіційно ще минулого року на зустрічі з представниками Міністерства інфраструктури анонсувалася зимовий сезон 2023/2024, коли ми переріжемо стрічку і замість 40 хвилин піднятися на гору за 5-7 хвилин. Ще трошки треба почекати, тоді можна запросити Майкла Щура приїхати і написати позитивний допис про нас усіх», – каже Володимир Бега.

Нагадаємо, нещодавно відомий телеведучий Майкл Щур розкритикував сервіс та лижну інфраструктуру у Славській ОТГ, зокрема і курорт «Захар Беркут».

OKKO Group – це всеукраїнський холдинг, флагманом якого є мережа АЗС «ОККО» (концерн «Галнафтогаз »). До складу OKKO Group входить понад 10 різнопрофільних бізнесів в сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. У холдинг також входить житлово-будівельна компанія «Ваш дім». Президентом холдингу є львівський бізнесмен Віталій Антонов.