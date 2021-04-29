Міністерство освіти розслідує інцидент із недопуском львівської журналістки Олесі Яремчук до захисту дисертації. За її словами, спеціалізована вчена рада відмовила їй у захисті через те, що вона не заплатила хабарі. Окрім того, міністр освіти запевнив, що вона зможе захистити дисертацію в іншому виші.

15 квітня Олесі Яремчук опублікувала репортаж, де описала процес роботи над кандидатською дисертацією, втім її до захисту не допустили й окрім офіційних витрат вимагали заплатити хабарі експертам, які перевіряли роботу. У тексті вона не вказує назву університету, у якому планувала захистити кандидатську, а також не називає справжніх прізвищ членів спеціалізованої вченої ради, двоє яких – із Києва та один зі Львова.

Стаття львівської журналістки набула значного розголосу не лише в академічному середовищі. Деякі нардепи, які працюють у освітньому комітеті, почали розголошувати цю справу на рівні уряду, а мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розслідувати її. Крім цього, люди зі схожими історіями створили сайт OsvitaLeaks, де почали анонімно розказувати про факти корупції в освітньому середовищі.

Як повідомила Олеся Яремчук у четвер, 29 квітня, до неї зателефонував міністр освіти Сергій Шкарлет та повідомив, що МОН перевірить експертну раду, яка мала допустити журналістку до захисту дисертації та дозволить їй захиститись в іншій раді.

«Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись. Раду перевірятимуть. Мені ж міністерство готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що я "пропустила дедлайн" подання оголошення», – розповіла Олеся Яремчук.

Зазначимо, що Олеся Яремчук – львівська журналістка, письменниця та перекладачка, членкиня українського PEN.