Міносвіти дозволить Олесі Яремчук захистити дисертацію в іншому виші
МОН перевірить вчену раду, що не допустила львівську журналістку до захисту дисертації
Міністерство освіти розслідує інцидент із недопуском львівської журналістки Олесі Яремчук до захисту дисертації. За її словами, спеціалізована вчена рада відмовила їй у захисті через те, що вона не заплатила хабарі. Окрім того, міністр освіти запевнив, що вона зможе захистити дисертацію в іншому виші.
15 квітня Олесі Яремчук опублікувала репортаж, де описала процес роботи над кандидатською дисертацією, втім її до захисту не допустили й окрім офіційних витрат вимагали заплатити хабарі експертам, які перевіряли роботу. У тексті вона не вказує назву університету, у якому планувала захистити кандидатську, а також не називає справжніх прізвищ членів спеціалізованої вченої ради, двоє яких – із Києва та один зі Львова.
Стаття львівської журналістки набула значного розголосу не лише в академічному середовищі. Деякі нардепи, які працюють у освітньому комітеті, почали розголошувати цю справу на рівні уряду, а мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розслідувати її. Крім цього, люди зі схожими історіями створили сайт OsvitaLeaks, де почали анонімно розказувати про факти корупції в освітньому середовищі.
Як повідомила Олеся Яремчук у четвер, 29 квітня, до неї зателефонував міністр освіти Сергій Шкарлет та повідомив, що МОН перевірить експертну раду, яка мала допустити журналістку до захисту дисертації та дозволить їй захиститись в іншій раді.
«Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись. Раду перевірятимуть. Мені ж міністерство готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що я "пропустила дедлайн" подання оголошення», – розповіла Олеся Яремчук.
Зазначимо, що Олеся Яремчук – львівська журналістка, письменниця та перекладачка, членкиня українського PEN.