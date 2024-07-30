Підопічні Руслана Ротаня не змогли пробитись у плей-офф футбольного турніру

У вівторок, 30 липня, збірна України U-23 у Ліоні в рамках футбольного турніру Олімпіади-2024 у вирішальній дуелі за вихід у плейоф програла Аргентині і вилетіла з подальшого розіграшу турніру.

Олімпіада-2024, група В, 3-й тур

Україна U-23 – Аргентина U-23 – 0:2

Голи: Альмада, 48, Ечеверрі, 90+1

Аргентинці почали з масованих атак, закривши «синьо-жовтих» біля своїх воріт. Попри це, захист команди Руслана Ротаня працював як годинник, не дозволяючи супернику завдати акцентованого вирішального удару. На 11-й хвилині Альварес небезпечно стріляв у дальню дев’ятку, але пробив над воротами.

Ближче до середини тайму Україна відсунула гру від своїх воріт і стала створювати моменти. Спочатку Криськів заробив небезпечний штрафний, але Батагову не вдалось замкнути у ворота, а згодом Брагару віддавав перспективну передачу на Сікана на дальню стійку, але навіс виявився занадто сильним. Згодом Хлань у стрибку намагався головою дотягнутися до м’яча після закидання на правий фланг, однак не вистачило зовсім трохи.

На 40-й хвилині Сімеоне втік у контратаку, накрутив двох оборонців і небезпечно пробивав у лівий кут – Фесюн у падінні забрав. Згодом Альварес дивом не влучив у наші ворота. На останній хвилині Фесюн врятував після виходу сам на сам. У доданий час Криськів змарнував розкішний момент, влучивши з меж штрафного в оборонця.

Одразу по перерві Аргентина вийшла вперед: Альмада пробив метрів із 20-ти у дальній кут – Фесюн не дотягнувся. Чи не найкращий момент після відпочинку українці створили на 77-й хвилині, однак Краснопір і Криськів не розібрались у простому епізоді і не встигли вчасно пробити по воротах.

Вже у доданий час Зенон потужно пробив по центру, Фесюн у падінні відбив перед собою, але Ечеверрі добив м’яч у сітку, знявши всі питання щодо переможця.

У паралельному матчі нашої групи Марокко розгромило Ірак з рахунком 3:0. Як наслідок, Україна фінішувала у турнірній таблиці групи В на третій сходинці з 3-ма очками, пропустивши у плейоф Марокко і Аргентину.