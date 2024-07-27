Підопічні Руслана Ротаня реабілітувались за прикру поразку від Іраку

У суботу, 27 липня, збірна України U-23 у Сент-Етьєні у надважкому матчі вдесятьох у доданий час здолала Марокко і зрівнялась за очками з іншими командами. Ця перемога стала першою в історії нашої держави на футбольному турнірі Олімпіади.

Олімпіада-2024, група В, 2-й тур

Україна U-23 – Марокко U-23 – 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 – Рахімі, 64 (п.)

Вилучення: Салюк, 63 (Україна, червона картка)

Вже на початку зустрічі Криськів небезпечно прострілював у штрафний майданчик, але захисник випередив наших гравців і не дав пробити головою. За трохи Хлань пройшов правим флангом і потужно пробив у ближній кут – голкіпер у падінні відбив на кутовий. Після навісу з корнера Сікан ледь не відкрив рахунок.

Марокканці небезпечно контратакували, доходячи майже впритул до воріт нашої команди, але оборонцям в останній момент вдавалось відводити загрозу.

В середині тайму Україна вийшла вперед: Мартинюк пасом з центру знайшов на лівому фланзі Брагару, той розхитав оборонця і прострілив у воротарський – Криськів легко замкнув повз голкіпера. На 31-й хвилині Хлань замикав навіс на дальню стійку, але голкіпер марокканців дивом зреагував і виніс на кутовий.

Незадового до перерви Батагов міг подвоювати, але головою замкнув передачу над поперечиною. Марокко на останніх секундах мало шанс зрівняти, однак фортуна була на боці нашої команди.

Друга половина зустрічі розпочалась з інтенсивних атак марокканців. Суперник створив декілька стовідсоткових моментів, але Фесюн і захисники відчайдушно відбивались. На 59-й хвилині Марокко таки продавило наш захист – Салюк руками притримав Рахімі і арбітр вказав на пенальті. Щобільше, суддя пішов дивитись VAR і «виписав» Салюку червону картку, залишивши Україну вдесятьох. Рахімі з позначки легко переграв Фесюна.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Хлань зі штрафного закручував у дальню дев’ятку, але був трохи неточним. У відповідь марокканці зі стандарту пробивали під поперечину – Фесюн перевів на кутовий. Вже у доданий час, після нищівних атак суперника, українці втекли до воріт Марокко, Рубчинський віддав на Федора, той прострілив на Краснопіра, який після поштовху захисника переправив сферу у сітку.

Як наслідок, після 2-х турів у всіх команд однакова кількість очок – по 3. Україна за додатковими показниками йде третьою, пропустивши вперед Аргентину та Марокко. Свій завершальний і вирішальний поєдинок підопічні Руслана Ротаня проведуть у вівторок, 30 липня, проти аргентинців.