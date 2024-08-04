Михайло Кохан завоював свою першу олімпійську медаль

У неділю, 4 серпня, у Парижі відбувся фінал Олімпіади-2024 у метанні молота. Українець Михайло Кохан, який у світовому рейтингу йде третім, завоював бронзову медаль із результатом 79,39 м. Для 23-річного атлета це дебютна олімпійська нагорода. Кохан став другим українським метальником молота в історії, що виграв медаль Олімпіади – після Олександра Крикуна у 1996 році.

Метання молота. Чоловіки, фінал

Ітан Кацберг (Канада) – 84,12 м

Бенце Галаш (Угорщина) – 79,97 м

Михайло Кохан (Україна) – 79,39 м

У першій спробі Кохан метнув на 78,54 метра, а у другій – покращив результат (79,39 м). Після трьох спроб 23-річний українець йшов третім і в результаті втримав бронзову нагороду.

До слова, Ігри-2024 – другі у кар'єрі Кохана. У Токіо у 2020-му легкоатлет у своїй найкращій спробі метнув молот на 80,39 метра і став четвертим у фіналі.

Михайло Кохан – чемпіон світу-2017 серед юнаків, чемпіон Європи серед юнаків (2018), юніорів (2019) та молоді (2021, 2023). Триразовий фіналіст дорослих чемпіонатів світу з легкої атлетики. Двічі проходив до підсумкового топ-5 (2019, 2023). Срібний призер командного Євро-2023, що проходив у рамках Європейських ігор у Польщі. Чемпіон дорослого Кубка Європи з метань 2024 року.