Підопічні Руслана Ротаня намагатимуться довести випадковість фіаско у першому матчі

У суботу, 27 липня, збірна України U-23 у Сент-Етьєні проведе свій другий матч в рамках футбольного турніру Олімпіади-2024. Її суперником буде збірна Марокко. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Команди по-різному стартували на турнірі. Марокко сенсаційно і доволі скандально здолало головного фаворита групи з рахунком 2:1. Цікаво, що на 16-й доданій до матчу хвилині аргентинці зуміли зрівняти, але арбітр вирішив переглянути VAR. У цей момент вболівальники влаштували безлад на трибунах, почали вибігати на поле, кидати пляшки. Гру відновили через 1,5 години (вже за порожніх трибун), команди зіграли ще 3 хвилини, після чого рефері зафіксував поразку Аргентини.

Натомість Україна несподівано для всіх поступилась чи не найслабшій команді нашого квартету – Іраку (1:2).

Зважаючи на вищевказане, надійний букмекер FAVBET не вірить у нашу команду, вважаючи фаворитом збірну Марокко. На її перемогу дають коефіцієнт 2,21. Звитягу України оцінюють у 3,65, а нічию – у 3,60. Експерти не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,19, тоді як тотал менше 2,5 – 1,83.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Найбільше шансів забити в українців мають Данило Сікан з ФК «Шахтар» (4,40) та Ігор Краснопір з ФК «Рух» (5,40). У марокканців непогані шанси відзначитись у воротах «синьо-жовтих» мають одразу п’ятеро гравців: Абде Еззалзулі та Суфіан Рахімі (обидва – 3,10), Ель Мехді Маухуб (3,50), Ельєсс Бен Сегір та Ільяс Ахомаш (обидва – 4,20).

Де дивитися матч збірної України по футболу на Олімпіаді-2024

Матч транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», на місцевих телеканалах «Суспільного Мовлення» (Суспільне Одеса, Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо) а також на Радіо «Промінь». Також поєдинок можна переглянути на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт».

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме до 9 серпня і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.