Житомирське «Полісся» невдало стартувало у єврокубках, поступившись прохідному супернику

Житомирське «Полісся» у першому в історії єврокубковому поєдинку поступилось «Олімпії» з Любляни в рамках 2-го туру кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 2-й тур кваліфікації, 1-й матч

Олімпія Любляна (Словенія) – Полісся (Україна) – 2:0

Голи: Флоруц, 56, Пінто, 90+2

Перший небезпечний момент ФК «Полісся» створило на 14-й хвилині, коли обрізка захисника після удару Гуцуляка ледь не вивела житомирців вперед. В середині тайму Флоруц змарнував непоганий шанс, пробиваючи по центру – під м'яч кинувся захисник. Сарапій ледь не привіз пенальті у свої ворота, на лінії штрафного наступивши на ногу суперники. Арбітр виписав екс-хавбеку ФК «Дніпро-1» жовту картку.

Одразу по перерві Назаренко потужно стріляв з-за меж штрафного – в руки воротарю. На 55-й хвилині Флоруц прорвався правим флангом, обігравши одразу трьох гравців ФК «Полісся», але поспішив з ударом. Та вже у наступній атаці він реабілітувався за попередній епізод і вивів «Олімпію» вперед. В середині тайму словенці могли подвоювати – Мотіка з лівого флангу закручував під праву стійку – Волинець у падінні відбив перед собою, а Бултам з трьох метрів не влучив у ворота.

Вже у компенсований час португальський хавбек Пінто, який вийшов на заміну, отримав передачу в районі одинадцятиметрової позначки і зняв всі питання щодо переможця. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня у польському місті Глівіце.