Оновити підлогу можна й досить дешевими засобами

Рано чи пізно виникає потреба оновити підлогу вдома. Залежно від фінансових можливостей та особливостей стилю можна обрати різні варіанти облаштування підлоги, аби вона вдало вписалася в загальний дизайн кімнати.

The Village Ukraine та дизайнерка інтер’єрів Яна Данилова розповідають, що робити, якщо підлога вдома в поганому стані.

Пофарбувати

Цей варіант найпротіший і недорогий, бо фарба коштує недорого. Пофарбувати можна фактично все: натуральне дерево, ламінат чи керамічну плитку. Поверхню краще попередньо проґрунтувати. Це покращить щеплення з фарбою. Кожен шар фарби має добре просохнути, після чого її необхідно покрити шаром лаку. Лак треба вибрати такий, який можна використовувати в житлових приміщеннях. Не обов’язково фарбувати всю підлогу, можна оновити тільки проблемні ділянки.

Застелити лінолеум

Лінолеум підійде, якщо у вас рівна, але потерта підлога. Кількість текстур вас теж потішить: від моноколори до імітації дерева. Так само лінолеум стане додатковою шумоізоляцією.

Оновити вініловим покриттям

Відремонтувати підлогу в такий спосіб у великому приміщенні буде невигідно з погляду співвідношення ціни й якості, але для маленьких приміщень (передпокій, санвузол) – це непоганий варіант для самостійного та швидкого мініремонту.

Підібрати килим

По-перше, це красиво. Якщо ви не готові сильно заморочуватися, частково стару підлогу можна приховати під красивим килимом. Килим можна купити хоч на барахолці, хоч у дорогому магазині.

Зробити ремонт

Якщо у вас дерев’яна зістарена підлога, то можна її відшліфувати й заново покрити лаком. Так само реставрації піддається підлога з натурального каменю й мікроцементу. Частковому ремонту також підлягає підлога з керамічної плитки. Можна оновити затирання й акуратно замінити лише окремі пошкоджені плитки. Якщо ваша дерев’яна підлога трохи затерлася, дизайнерка радить нічого не змінювати, перетворити це в її перевагу й додати сучасні меблі.