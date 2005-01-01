Оператори зв’язку розповіли про послугу збереження номера при переході на іншу мережу

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Змінити оператора зв'язку, зберігши свій номер телефону – в Україні також буде доступна ця зручна опція. Послугу MNP (Mobile Number Portability) мобільні оператори зв’язку готують до запуску вже на початку наступного року.

Україна чи не єдина європейська країна, де для абонентів мобільного зв'язку досі недоступна ця опція. Тобто, коли нарешті вона запрацює, то з кодом 050, можна буде обслуговуватися в мережах Київстар чи lifecell. І навпаки.

«В Європі це працює. Задля того, щоб абоненти не мали проблем переходу на інші тарифи. Встановлюється тариф для розмов не в мережі оператора, а в мережі країни», – розповіла у коментарі ZAXID.NET експертка із зовнішніх зв'язків компанії Vodafone Україна Ярина Бравчук.

Скористатися опцією зможуть як контрактні клієнти, так і абоненти передплаченого зв'язку всіх українських мобільних операторів. Щоправда доведеться вказати свої паспортні дані.

Львів’янка Яна каже, що давно цікавилась можливістю обрати зручний тариф іншої мережі, але не стрибати із номера на номер. «Наразі мені підходить номер Київстару. Підходить мій тарифний план. І інтернет, і дзвінки на інші мережі. Але я б хотіла зробити так, щоб я могла спілкуватись зі своїми друзями. Оскільки вони використовують інші оператори», – говорить львів’янка Яна, яка часто дзвонить подружкам на інші мережі.

Змінювати оператора можна буде не частіше ніж один раз у місяць. І ця послуга однозначно буде платною, кажуть мобільні оператори. «Платню буде отримувати той оператор, який буде отримувати нового абонента. Тому думаю, що платня не буде висока, хоча сам процес і закупка обладнання кожного з операторів є доволі коштовним», – додає експертка із зовнішніх зв'язків компанії Vodafone Україна Ярина Бравчук.

Запуск послуги MNP ключові гравці ринку телекомунікаційних послуг в Україні вже кілька разів відтерміновували. Зараз орієнтують на початок 2019 року.

«Технічно проект складний, потребує зміни всіх IT cистем і більшості процесів компанії. Конкретні терміни називати поки зарано, але «Київстар» підтримує запуск в максимально стилі терміни при умові, якщо всі інші гравці ринку будуть до цього готові», – зазначила Ірина Леліченко, провідна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю компанії «Київстар».

Окрім того послуга з комфортної міграції від одного мобільного оператора до іншого мала б посилити боротьбу зв'язківців за абонента і як результат підвищити якість послуг.