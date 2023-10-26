Оприлюднено короткий список премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО 2023 року у основній та спеціальній номінаціях. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Цьогоріч премію актуалізували до умов війни: окрім традиційного переможця, цьогоріч додатково обиратимуть найкращий твір, який буде рефлексією автора на тему війни.

Ще одним нововведенням є те, що грошові винагороди цього року профінансує естонське місто Тарту. Переможець Премії Львова – Міста літератури ЮНЕСКО традиційно отримає 150 тис. грн. Окрім того, переможець нової номінації, пов'язаної з темою війни, отримає 100 тис. грвн.

До короткого списку Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО увійшли такі твори:

Основна номінація

Ковалишена Інна «Крута історія України від динозаврів до сьогодні»

Юлія Мусаковська «Бог свободи»

Олена Стяжкіна «Смерть лева Сесіла мала сенс»

Сергій Рафальський «Сорокоуст»

Вікторія Амеліна «Е-е-есторії екскаватора Еки»

Дмитро Лазуткін «Закладка»

Маркіян Прохасько «Мрія про Антарктиду»

Любов Загоровська «Моя УПА»

Артем Чех «Хто ти такий?»

Євгенія Подобна «Міста живих, міста мертвих. Історії з війни у Бучі та Ірпені»

Спеціальна номінація

Володимир Рафєєнко «Мобільні хвилі буття»

Владислав Івченко «Після 24-го»

Оксана Забужко «Найдовша подорож»

Олександр Михед «Котик, Півник, Шафка»

Ukraine! Unmuted (збірка есеїв), упорядниця Оксана Форостина

Лариса Денисенко «Діти повітряних тривог»

Ольга Поворозник «Записки вцілілої»

Мальопис «Драмтеатр», автор ідеї: Богдан Кордоба, автор сценарію: Володимир Кузнєцов, художниця: Людмила Самусь

Ніна Захоженко «Я, війна і пластикова граната»

Ярина Чорногуз, поетична збірка «[dasein: оборона присутності]»

Нагадаємо, премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО – щорічна всеукраїнська літературна нагорода, якою нагороджують автора чи перекладача за оригінальний або перекладений художній твір українською мовою. Літературну премію присуджує місто Львів.