Оприлюднено короткий список премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО 2023 року у основній та спеціальній номінаціях. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Цьогоріч премію актуалізували до умов війни: окрім традиційного переможця, цьогоріч додатково обиратимуть найкращий твір, який буде рефлексією автора на тему війни.
Ще одним нововведенням є те, що грошові винагороди цього року профінансує естонське місто Тарту. Переможець Премії Львова – Міста літератури ЮНЕСКО традиційно отримає 150 тис. грн. Окрім того, переможець нової номінації, пов'язаної з темою війни, отримає 100 тис. грвн.
До короткого списку Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО увійшли такі твори:
Основна номінація
- Ковалишена Інна «Крута історія України від динозаврів до сьогодні»
- Юлія Мусаковська «Бог свободи»
- Олена Стяжкіна «Смерть лева Сесіла мала сенс»
- Сергій Рафальський «Сорокоуст»
- Вікторія Амеліна «Е-е-есторії екскаватора Еки»
- Дмитро Лазуткін «Закладка»
- Маркіян Прохасько «Мрія про Антарктиду»
- Любов Загоровська «Моя УПА»
- Артем Чех «Хто ти такий?»
- Євгенія Подобна «Міста живих, міста мертвих. Історії з війни у Бучі та Ірпені»
Спеціальна номінація
- Володимир Рафєєнко «Мобільні хвилі буття»
- Владислав Івченко «Після 24-го»
- Оксана Забужко «Найдовша подорож»
- Олександр Михед «Котик, Півник, Шафка»
- Ukraine! Unmuted (збірка есеїв), упорядниця Оксана Форостина
- Лариса Денисенко «Діти повітряних тривог»
- Ольга Поворозник «Записки вцілілої»
- Мальопис «Драмтеатр», автор ідеї: Богдан Кордоба, автор сценарію: Володимир Кузнєцов, художниця: Людмила Самусь
- Ніна Захоженко «Я, війна і пластикова граната»
- Ярина Чорногуз, поетична збірка «[dasein: оборона присутності]»
Нагадаємо, премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО – щорічна всеукраїнська літературна нагорода, якою нагороджують автора чи перекладача за оригінальний або перекладений художній твір українською мовою. Літературну премію присуджує місто Львів.