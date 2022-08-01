Війна принесла крах та паніку, але саме вона згуртувала довкола українців закордонних друзів та партнерів. Завдяки цьому ми бачимо стрімкий розвиток медичної сфери. Без іноземних вливань в таких масштабах це було б неможливо – з нами діляться і знаннями, і обладнанням.

Як змінилась українська медицина та як довго світові партнери зможуть нас підтримувати – відповіді на ці запитання спробує дізнатись Ірина Папірник у вечірньому стрімі на YouTube-каналі ZAXID.NET. Гості ефіру – директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис та керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталка Ліпська.

00:00 - початок

01:42 - гість Орест Чемерис:

01:45 - про зміни в медичній галузі від початку війни

04:38 - 24 лютого: робота лікарень в нових реаліях війни

06:41 - чи впроваджують вже у життя рекомендації ВООЗ щодо покращення у медичній галузі

08:17 - кластерні і надкластерні медзаклади

10:25 - про підтримку закордонних партнерів: гуманітарна допомога та візити іноземних медиків для обміну досвідом

17:50 - гість Наталка Ліпська:

18:04 - чи відчувається зменшення обсягів гуманітарної допомоги

21:11 - яка ситуація із гуманітарним забезпеченням в гарячих точках

24:52 - робота волонтерів: що надихає і через що опускаються руки

28:09 - запити на "фуфломіцини" - як реагують і як діють

32:09 - як змінилась медицина за період з 2014 року і з 24 лютого

36:28 - план дій волонтерів у разі зменшення потоку іноземної допомоги