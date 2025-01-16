Печені овочі у медовій скоринці – це чудовий спосіб перетворити звичайні овочі на витончену страву. Мед надає їм неповторну солодкість, а скоринка додає хрусткої текстури, створюючи ідеальне поєднання смаків. Цей рецепт не лише смачний, але й дуже простий у приготуванні, тож ви зможете швидко порадувати себе та своїх близьких.

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

морква – 2 шт.;

гарбуз – 200 г;

рідкий мед – 50 г;

олія – 70 мл;

сіль, куркума, сушений часник та кілька крапель оцту.

Спосіб приготування:

Моркву добре промити, витерти, та розрізати на 3-4 частини. Те ж саме зробити з картоплею, пише Тelegraph.

Гарбуз почистити та нарізати великими кубиками. Покласти все в тарілку. Мед замішати зі спеціями та олією. Ретельно перемішати всі компоненти разом. Залишити їх настоюватися на 1 годину.

Духовку розігріти до 190 градусів. Запікати овочі, поки вони не покриються золотистою хрумкою скоринкою. Подавати із соусом зі сметани, твердим сиром чи горіхами, за смаком.

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