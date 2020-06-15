Перевізники Львівщини вирішили самовільно відновити рух приміських і міжміських автобусів

Перевізники вирішили самовільно відновити приміські і міжміські перевезення

Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля ЛОДА і вирішили самовільно відновити приміські і міжміські перевезення, усупереч рішенню влади продовжити карантин. З 15-16 червня планують випустити на маршрути близько 60% автобусів від загальної кількості. Натомість у керівництві ЛОДА заявляють, що такі перевезення поза правовим полем і контролювати ситуацію мають поліція і Укртрансбезпека.

Повідомлення про відновлення рейсів у райони з’явилися у різних групах міст та сіл Львівщини у соцмережах. Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка підтвердив ZAXID.NET, що перевізники з 15-16 червня відновлють перевезення у райони. Таке рішення прийняли самовільно після того, як обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

«Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА – вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації своїх прав на працю», – повідомив Іван Велійка.

З його слів, зараз перевізники укладають договори з підприємствами у районах, селах та селищах та з місцевою владою, «щоби легально на основі таких договорів працювати».

Відтак сьогодні-завтра маршрутки поїдуть у райони. Зі слів Івана Велійки, таке рішення підтримали усі перевізники, які працюють на Львівщині. Планують відновити перевезення на 60% від загальної кількості. Досі в режимі спецперевезень курсували лише 7% приміських автобусів.

При цьому перевізники обіцяють дотримуватися вимог – здійснювати перевезення виключно сидячих пасажирів, контролювати масковий режим. Тарифи збільшувати не планують. Додатковий транспорт будуть запускати у міру збільшення пасажиропотоку.

«Якщо ми зараз почнемо працювати і на нас буде чинитися тиск контролюючих органів, то ми відновимо акцію протесту, але вона буде більш масштабною», – заявив Іван Велійка.

Заступник голови ЛОДА Тарас Грень у коментарі ZAXID.NET повідомив, що жодних рішень щодо відновлення пасажирських перевезень у райони ЛОДА не приймала, тому такі перевезення поза правовим полем.

«Ніякого рішення ми не приймали. Юридично не змінилося нічого. Питання контролю – це вже питання Національної поліції та Укртрансбезпеки», – прокоментував Тарас Грень, зазначивши, що ЛОДА писатиме листи у контролюючі органи з проханням відреагувати.

Нагадаємо, рішенням обласної комісії ТЕБ і НС карантин на Львівщині продовжено до 19 червня. Залишаються в силі всі заборони щодо роботи приміських і міжміських маршруток, дитсадків, готелів та спортивних закладів. Приміські та міжміські перевезення на Львівщини зупинили з початком карантину – 18 березня.