Маркіян Іващишин підтримував молодих митців і культурних менеджерів. Його друзі і колеги вирішили відновити цю підтримку і заснували іменну стипендію, що цьогоріч вручається уперше

Стипендію імені Маркіяна Іващишина, яку цьогоріч вручатимуть вперше, отримають одразу троє молодих митців. Це перфомер і культурний менеджер Олександр Максимов, журналістка і культурна менеджерка Мар'яна Хемій та менеджерка в сфері культури і медіа Олена Кухар. Про це повідомляє мистецька рада «Діалог».

Переможці стипендії імені Маркіяна Іващишина у 2021 році

Олександр Максимов із Дрогобича у межах Стипендії отримав можливість тримісячного стажування у партнерів проєкту Jam Factory Art Center. Чоловік із 2019 року проводить у Дрогобичі фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez, координує Міжнародний фестиваль Бруно Шульца, був куратором резиденції «Магічні соляні міста» (2020), працює як перформер.

Киянка Мар’яна Хемій – співзасновниця й головна редакторка Тиктор медіа – отримує стипендію на навчальний курс Marketing Storytelling у Projector – Creative & Tech Online Institute.

Олена Кухар з Києва, яка понад 12 років працює у проєктному менеджменті в сфері медіа та культури, завдяки стипендії продовжить навчання бізнес-медіації на програмі Українського центру медіації при kmbs.

Урочисте нагородження стипендіатів відбудеться на відкритті XXI міжнародного фестивалю Jazz Bez у Львові 3 грудня.

Як ідеться на сайті мистецької ради «Діалог», збір заявок на стипендію тривав упродовж 6 вересня – 15 жовтня серед активних людей культури віком до 45 років. Технічний відбір пройшли 30 заявок, із них стипендіатів обирала Капітула із 5 людей (Євгенія Нестерович, Володимир Топій, Лідія Савченко-Дуда, Тарас Добрянський, Остап Іващишин).

Стипендія заснована у Львові ЛМГО «Мистецька рада «Діалог» у партнерстві з ГО «Вірменська, 35» і ГО «Інститут актуального мистецтва» на честь громадського та культурного діяча Маркіяна Іващишина. Стипендіальний фонд 2021 року організатори зібрали з благодійних внесків культурних та громадських діячів, представників бізнесу і товариства Маркіяна Іващишина — загалом 165 тис. грн за період з травня до жовтня 2021 року.

Нагадаємо, засновник «Мистецького об’єднання «Дзиґа», культурний менеджер та покровитель молодих митців, засновник фестивалю Jazz Bez та інших Маркіян Іващишин помер у Львові у віці 52 років 21 травня 2019 року. Навесні 2021 року громадські організації, до створення яких він був причетним, заснували його іменну стипендію.