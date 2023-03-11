Петиція про впровадження обов’язкового статевого виховання в українській освіті набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Ініціаторами петиції стали ресурс «Гендер в деталях» і громадський альянс «Політична дія жінок». Вони закликали запровадити обовʼязковий курс статевого виховання, базований на культурі згоди, у початковій та середній школах, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти. Петиція набрала необхідну кількість голосів за місяць після її подання.

«Статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту», – йдеться в тексті петиції.

Голова альянсу «Політична дія жінок» Ірина Тишко зазначила, що підтримкою петиції українське суспільство «демонструє свою зрілість, свою згоду не закривати очі на проблему сексуального насильства».

Зазначимо, у грудні 2020 року Міністерство освіти і науки на запит «Радіо свобода» повідомило, що навчальний предмет «Сексуальна освіта» як обов’язковий у закладах загальної середньої освіти не вивчається. Натомість елементи комплексної сексуальної освіти включені до обов’язкових предметів («Основи здоров’я», «Біологія», «Громадянська освіта») та факультативних курсів («Я – моє здоров’я – моє життя», «Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДу», «Дорослішай на здоров’я», «Повага. Любов. Секс», «Усвідомлене та відповідальне батьківство»).