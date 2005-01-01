Петро Порошенко анонсував будівництво моста через Дунай

ЕкономікаОлег Костюк, 1 червня5791

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Президент України Петро Порошенко повідомив про початок роботи над проектною документацією для будівництва автодороги Одеса - Варна, яка включає міст через Дунай. Про це він заявив 1 червня під час церемонії відкриття мостового переходу Одеса - Рені в Одеській області, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні ми маємо кілька можливих місць для будівництва моста через Дунай. Починаємо розробку необхідної проектної документації, узгодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами», – сказав президент.

Порошенко зазначив, що транспортний коридор Одеса - Варна з'єднає три країни: Україну, Румунію і Болгарію.

Зазначимо, що Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим домовився про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною.

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