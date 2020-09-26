Завдяки програмі ваучерної підтримки, яка реалізується на Львівщині за кошти державного бюджету в рамках секторальної підтримки ЄС, місцеві підприємці мають змогу отримати безповоротну фінансову допомогу на певні види послуг, корисних для розвитку їхнього бізнесу.

Представники малого бізнесу можуть позмагатися на умовах співфінансування за отримання такої безповоротної допомоги: ваучери на маркетингові послуги – до 50 тис. грн.; ваучери на консалтингові послуги – до 50 тис. грн.; інноваційні ваучери – до 100 тис. грн. Так, на Львівщині вже є історії успіху компаній, що скористалися такою нагодою.

Компанія «ТМГ-КОНСАЛТ» взяла участь у відборі та отримала ваучерну підтримку для розробки веб-сервісу. У компанії наголошують, що подача документів та обрання підрядної організації були прозорими, тож у якісному результаті апліканти не сумнівалися. «Ми дізналися про такий проєкт з сайту Львівської ОДА, – розповідає директор компанії Остап Будкевич. – Загалом на збір пакету документів пішло два тижні, а процес вибору надавача послуг був легким. Обрана нами компанія надала послуги з розробки веб-сервісу та бази даних елементів організації дорожнього руху. А після цього ми підписали 3 контракти на інвентаризацію елементів ОДР та паспортизації доріг вулиць, тож тепер наша команда планує розпочати надання послуг в інших регіонах і, можливо, навіть інших країнах».

Ще один учасник проєкту, «ТМГ-КОНСАЛТ ХАУС МОБЕЛЬ», завдяки ваучерній підтримці отримав сучасний сайт, через який зможуть якісно продавати власні послуги. «Ми були впевнені у прозорості вибору пре-кваліфікованих компаній, тому не хвилювалися за результат. Зараз очікуємо на позитивні зміни якісних та кількісних показників компанії, – коментує менеджерка з експорту Василина Данилишин. – Радимо підприємцям Львівщини взяти участь у наступних конкурсних відборах на отримання ваучерної підтримки, позаяк це надасть можливість розвивати компанію навіть за мінімальних власних інвестицій».

Ще одна компанія, «ЕЛЕКТРОН-Т» скористалася послугою сертифікації менеджменту згідно зі стандартами та провела навчання для підвищення рівня освіти персоналу. «Підтримуємо ідею впровадження інструментів розвитку бізнесу, оскільки вона допомагає забезпечити сталий розвиток малого підприємництва як невід’ємного сектору ринкової економіки», – резюмує провідна інженерка зі стандартизації та якості Олена Авраменко.

«Я сам прийшов до виконавчої влади з бізнесу, тому розумію, наскільки важливо підтримувати бізнес, але не на словах і не лише спрощенням умов для ведення власної справи. Ваучери на конкретні послуги, що зроблять компанію більш конкурентною, впізнаваною чи інноваційною – це дуже цінна інвестиція в розвиток малого бізнесу», – вважає голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Загалом на реалізацію програми закладено майже 2 мільйона гривень.

* прес-реліз підготовлений прес-службою ЛОДА