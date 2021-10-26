Мирослав Откович - художник-аквареліст, сценограф, реставратор, член Національної спілки художників України

На 75-му році життя пішов з життя художник та реставратор, заслужений діяч мистецтв та народний художник України Мирослав Откович. Про це повідомили у Львівській міськраді.

«Нам пощастило бути сучасниками такої талановитої та справді великої людини, як пан Мирослав. Сумуємо всім містом – це велика втрата», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мирослав Откович – художник-аквареліст, сценограф, реставратор, член Національної спілки художників України з 1980 року, заслужений діяч мистецтв України (2001), народний художник України (2009). Ініціатор організації професійної реставраційної освіти у Львові (Львівський коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівська національна академія мистецтв). Автор проекту «Реставрація іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський» Йова Кондзелевича (Богородчанський іконостас).