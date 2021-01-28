Тепер кількість експонатів тепер сягає 365 одиниць, з яких у попередній експозиції було предсталено лише третину

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького після тривалої перерви 3 лютого 2021 року відкриває масштабну експозицію мистецтва ХІХ–ХХ століть у відновлених залах палацу Лозинського (вул. Стефаника). Нагадаємо, цей простір був зачинений з березня 2019 року.

Тепер кількість експонатів тепер сягає 365 одиниць, з яких у попередній експозиції було предсталено лише третину. Виставлена велика кількість відреставрованих мистецьких експонатів – картин, рам, скульптур, старовинних ґабльот/вітрин, гасових люстр, палацових дверей та плафону, тобто затинькованої розписної стелі.

Фрагмент оновленої експозиції

Розширено оглядовий маршрут експозицією, який став можливим завдяки залученню додаткових реконструйованих залів палацу. Цікаво, що частини галереї різного часу візуальне виокремлені. Нагадаємо, що до палацу прибудували приміщення у 50-60-х роках ХХ століття і тепер відвідувачі зможуть, переходячи із залу в зал, бачити, в якій частині галереї, старій чи новій, вони знаходяться за допомогою кольору стін.

Новим у галереї є й те, що твори мистецтва зібрані та погруповані не по країнах, а по стилях та напрямках. Однією з основних новацій є те, що українське мистецтво представлено у європейському контексті

Фрагмент оновленої експозиції

Довідка:

Львівська національна галерея мистецтв сьогодні – один з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 64 тисячі творів світового та національного мистецтва. Часом заснування галереї прийнято вважати 14 лютого 1907 року, коли львівський магістрат закупив декілька приватних збірок, серед яких високим художнім рівнем відзначалась колекція подільського землевласника Івана Яковича. Привезена до Львова у лютому 1907 року, вона лягла в основу новоствореної Міської галереї. Щодо будинку на початку вулиці Оссолінських, то його було збудовано у 1872-1874 роках за проектом архітектора Філіпа Покутинського для графині Ізабелли Дідушицької. Герб роду Дідушицьких досі прикрашає фасад. Згодом будинок перейшов у власність історика та колекціонера Владислава Лозинського (1843-1913), який розмістив там свою велику колекцію творів мистецтва, меблів, зброї та порцеляни. Влітку 1914 року будинок став власністю галереї. Зараз тут розташований відділ «Європейське мистецтво ХІХ-ХХІ ст.». Гордістю збірки є твори Франсуа Жерара, Яна Матейки, Яцека Мальчевського, Михайла Бойчука, Петра Холодного, Ярослави Музики та ін.

Фото: Львівська галерея мистецтв