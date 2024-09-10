Молодіжна збірна України опинились за крок від виходу на континентальну першість

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України в боротьбі за вихід на чемпіонат Європи зустрічалась на виїзді з Північною Ірландією. «Синьо-жовті» здобули перемогу, хоча на останніх хвилинах привезли собі неприємності й змушені були догравати у меншості.

Північна Ірландія U-21 – Україна U-21 – 1:2

Голи: Аллен, 80 (п.) – Волошин, 10, Брагару, 30

Вилучення: Батагов, 80 (Україна, червона картка)

Україна вже на 10-й хвилині вийшла вперед: Брагару поборовся на правому фланзі, віддав праворуч і Волошин з лінії штрафного влучно пробив у правий кут. В середині тайму підопічні Мельгоси забили вдруге: Брагару продавив декількох захисників на правому фланзі, обігрався з Ярмолюком, увірвався у воротарський і з розвороту пробив через воротаря.

По перерві ірландці додали і мали шанс один гол відквитати, але бракувало влучності. Непогана спроба була і у Краснопіра, який прорвався поміж двох захисників і виходив сам на сам, але голкіпер Ірландії встиг на перехоплення. Брагару був близьким до дубля – м’яч пройшов впритирку зі стійкою.

За 10 хвилин до завершення матчу Батагов зачепив суперника у власному штрафному й арбітр вказав на позначку, принагідно показавши українцю червону картку. Аллен чітко реалізував пенальті. «Синьо-жовті» вистояли й здобули вже восьму перемогу поспіль. Як наслідок, Україна набрала 24 очки й впевнено очолює турнірнірну таблицю. Північна Ірландія з 7-ма пунктами передостання.