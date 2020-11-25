Польща оприлюднила схему майбутнього пункту пропуску Нижановичі-Мальховіце
Замовником робіт є Підкарпатське воєводство
Для будівництва автомобільного пункту пропуску через кордон Мальховіце-Нижановичі обрали компанію PROKOM Construction, яка буде відповідальною за організацію та координацію діяльності всіх сторін, що беруть участь в реалізації інвестиційного проекту. Наступного року оголосять тендер на будівельні роботи.
Нагадаємо, польська сторона взяла на себе зобов’язання збудувати новий пункт пропуску за 109 мільйонів злотих. Будівництво триватиме 4 роки.
Детальний перелік інфраструктури нового пункту пропуску опублікували на сторінці Форуму розвитку Перемишля. Тут збудують автомобільний пункт пропуску разом із супутньою інфраструктурою та внутрішніми спорудами.
- ️будівля реєстрації автобусів із зонами контролю, накритими дахом, на виїзді та в’їзді;
- ️будівлі поглибленого огляду з польської та української сторони;
- ️2 навіси;
- ️по 5 кабін прикордонного контролю у напрямку виїзду та в’їзду;
- ️будівля TAX FREE;
- ️громадські туалети на польській і українській стороні з невеликими комерційними приміщеннями;
- ️будівля центру обслуговування пункту пропуску з технічним приміщенням;
- ️споруда для загонів із службовими собаками;
- ️склад небезпечних матеріалів;
- пости в’їзду з польської та української сторони.
Вся забудова пункту пропуску буде одно-двоповерховою. Окрім будинків, тут облаштують вагові приміщення, резервуари для зберігання рідин, службову автостоянку, технічну інфраструктуру.
План майбутнього пункту пропуску Мальховіце-Нижанковичі (фото Forum Rozwoju Przemyśla)
Польща вже відремонтувала 6,6 км дороги від Перемишля до Мальховіц. Також на Старосамбірщині завершили ремонт дороги у прикордонному смт. Нижанковичі. Дорожня інфраструктура загальною протяжністю 13 км по обидва боки кордону фінансувалася за кошти Євросоюзу.
Нагадаємо, розмови про створення нового пункту пропуску у Нижанковичах ведуться від 2016 року. Попередньо планувалося, що це має бути не тільки автомобільний перетин кордону, а й пішохідний. Зараз на Львівщині є шість автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею, один піший та чотири залізничні.