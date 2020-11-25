Будівництво пункту пропуску заплановане до 2024 року

Для будівництва автомобільного пункту пропуску через кордон Мальховіце-Нижановичі обрали компанію PROKOM Construction, яка буде відповідальною за організацію та координацію діяльності всіх сторін, що беруть участь в реалізації інвестиційного проекту. Наступного року оголосять тендер на будівельні роботи.

Нагадаємо, польська сторона взяла на себе зобов’язання збудувати новий пункт пропуску за 109 мільйонів злотих. Будівництво триватиме 4 роки.

Детальний перелік інфраструктури нового пункту пропуску опублікували на сторінці Форуму розвитку Перемишля. Тут збудують автомобільний пункт пропуску разом із супутньою інфраструктурою та внутрішніми спорудами.

️будівля реєстрації автобусів із зонами контролю, накритими дахом, на виїзді та в’їзді;

️будівлі поглибленого огляду з польської та української сторони;

️2 навіси;

️по 5 кабін прикордонного контролю у напрямку виїзду та в’їзду;

️будівля TAX FREE;

️громадські туалети на польській і українській стороні з невеликими комерційними приміщеннями;

️будівля центру обслуговування пункту пропуску з технічним приміщенням;

️споруда для загонів із службовими собаками;

️склад небезпечних матеріалів;

пости в’їзду з польської та української сторони.

Вся забудова пункту пропуску буде одно-двоповерховою. Окрім будинків, тут облаштують вагові приміщення, резервуари для зберігання рідин, службову автостоянку, технічну інфраструктуру.

План майбутнього пункту пропуску Мальховіце-Нижанковичі (фото Forum Rozwoju Przemyśla)

Польща вже відремонтувала 6,6 км дороги від Перемишля до Мальховіц. Також на Старосамбірщині завершили ремонт дороги у прикордонному смт. Нижанковичі. Дорожня інфраструктура загальною протяжністю 13 км по обидва боки кордону фінансувалася за кошти Євросоюзу.

Нагадаємо, розмови про створення нового пункту пропуску у Нижанковичах ведуться від 2016 року. Попередньо планувалося, що це має бути не тільки автомобільний перетин кордону, а й пішохідний. Зараз на Львівщині є шість автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею, один піший та чотири залізничні.