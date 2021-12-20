Контейнерні поїзди тепер змушені об'їжджати територію України через Білорусь

Польща звинувачує Україну у блокуванні товарних поїздів з Китаю в обмін за збільшення кількості дозволів для в’їзду на територію країни українських вантажівок.

Як пише газета Rzeczpospolita, поїзди із Китаю до Польщі уже тиждень не їздять через Україну.

«Східний сусід повністю заблокував транзит, домагаючись від Польщі більше дозволів для вантажних автомобілів. У 2021 році Польща видала Україні 160 тис. дозволів і отримала стільки ж. Цього року міністерство інфраструктури додатково видало 1000 дозволів на перевезення медичного кисню. Українці вимагають наступного року 200 тис. дозволів», – пише Rzeczpospolita. Як саме Україна заблокувала транзит поїздів, у матеріалі не вказано.

На цьому маршруті вантажні перевезення здійснює PKP LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowа), дочірня компанія польської державної залізниці. Запуск таких поїздів можливий завдяки збереженню колії широкого стандарту, яка заходить углиб Польщі на понад 300 км. Поїзди їдуть із Китаю через Україну до євротерміналу у польському місті Славкув, що за 20 км від Катовіц.

Перевагою такого поїзду є короткий час транспортування вантажів, який становить лише 12-14 днів. На цій трасі контейнери перевантажували лише на кордоні Китаю із Казахстаном. Далі поїзд широкою колією їде до самого Славкува. Однак тепер поїзд змушений їхати північною трасою через Білорусь і у прикордонних Малашевичах контейнери перевантажують ще раз. З огляду на міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні, вантажний поїзд з Китаю тепер спізнюється на три тижні.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка вважає позицію Польщі щодо квот для України на міжнародні вантажні автоперевезення «економічним геноцидом».

«Я вважаю, що це насправді економічний геноцид і відверте знущання з української економіки. Це душить нашу торгівлю з Європейським Союзом», – заявив Качка 7 листопада. За його словами, головною проблемою у розвитку торгівлі між Україною та ЄС є «позиція міністерства інфраструктури Польщі щодо дозволів на вантажоперевезення (для України – ред.)».

«Оскільки це рішення суперечить угоді про ЗВТ, то це буде причиною позову найближчими днями України проти ЄС», – наголосив Тарас Качка.

Натомість Польща вважає, що жодним чином не блокує торгівлю України із ЄС, мотивуючи це тим, що «польські перевізники використовують заледве половину дозволів».

«Інституція дозволів має на меті забезпечення рівного доступу на ринок для перевізників по обидва боки кордону. Крім того, відсутність належної уваги щодо питань модернізації та реорганізації роботи служб на кордоні, будівництва нових прикордонних переходів при нинішньому збільшенні товарообігу незабаром призведе до великих заторів на кордоні», – зауважує Ян Бучек, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

Варто зазначити, що до 2018 року Польща щороку видавала Україні 200 тис. дозволів для вантажних автомобілів, але від 2019 року ця цифра була зменшена до 160 тис. За словами речника міністерства інфраструктури Польщі Шимона Гаптися, у 2018 році українські перевізники використали усі 200 тис. дозволів, тоді як польські лише 56 тис. Після переговорів українська сторона погодилась на зменшення квоти дозволів з метою вирівнювання диспропорції між українськими та польськими перевізниками.

Заступник міністра інфраструктури Рафал Вебер вважає, що збільшити квоту дозволів можна, але за умови покращення дорожньої інфраструктури, щоб перетин кордону відбувався набагато швидше.

«Це завдання покладається на обидві країни. Ми підписали меморандум щодо щоденної кількості транспортних засобів, які перетинають чотири автомобільні пункти пропуску – Дорогуськ, Корчова, Медика та Гребенне. На жаль, ми не досягаємо навіть 80% від цієї цифри. У Корчові на польській стороні з 2016 року є порожній термінал реєстрації великовагового транспорту. Він очікує відкриття такого ж терміналу з української сторони», – додав заступник міністра Вебер.

Нагадаємо, перший контейнерний поїзд з китайського міста Сіань до Славкува проїхав територією України 9 січня 2020 року.

«Транзит з Китаю в країни ЄС має ряд штучних перешкод з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку УЗ – максимально надійний партнер для транзиту. Тому пропонуємо альтернативні та вигідні маршрути», – прокоментував цю подію тодішній голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Наразі представники уряду або «Укрзалізниці» не прокоментували звинувачення Польщі.