Бенджі Грегорі зіграв Браяна Таннера у серіалі «Альф»

Помер актор Бенджі Грегорі, який зіграв Браяна Таннера у серіалі «Альф». Йому було 46 років, повідомляє Le Parisiene.

Грегорі знайшли мертвим 13 червня у машині на стоянці банку в місті Пеорія, штат Аризона. Його службовий собака Ганс перебував із ним у машині й також помер. Сестра актора Ребека розповіла, що її брат страждав від депресії та біполярного розладу, а також мав розлад сну, який часто не давав йому спати цілими днями. Тому родина вважає, що він заснув у машині й помер від теплового удару. Тоді, 12 червня, температура в Аризоні піднялася до 42 градусів. Повідомила родина про смерть актора лише 11 липня.

Бенджі Греорі Герцберг народився 26 травня 1978 у Каліфорнії. Найбільш відомий він як Браян Таннера у телесеріалі «Альф».

До цього Бенджі Грегорі з'являвся ще в кількох серіалах, серед яких «Острів Фантазій» (Fantasy Island, 1978), «Команда А» (The A-Team, 1983), «Ті-Джей Гукер» (T.J. Hooker, 1982), «Дивовижні історії» (Amazing Stories, 1985), «Сутінкова зона» (The Twilight Zone, 1985) і «Містер Буджеді» (Mr. Boogedy, 1986). Також Бенджі з'явився в фільмі «Джек-стрибунець» (Jumpin' Jack Flash, 1986).

Бенджі вступив до коледжу Академії Мистецтв в Сан Франциско, Каліфорнія, після чого більше не знімався.

«Альф» ( «A.L.F.») – 102-серійний комедійний американський телесеріал, який з’явився у 1986 році. Телекомпанія «Alien Productions» та «Warner Bros. Television» випустила 4 сезони (1986–1990). Він був показаний у 80 країнах світу, зокрема в Україні.