Сергію Кустову було 77 років

У Львові у віці 77 років помер народний артист України Сергій Кустов. Він присвятив роботі у Першому театрі у Львові 55 років свого життя. Також Сергій Кустов знімався у кіно. Інформація про смерть актора з’явилась на сторінці театру у Facebook.

Сергій Кустов народився 12 жовтня 1946 року у Гадячі Полтавської області. Він Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

У кіно знімався з 1965 року. Першою акторською роботою стала роль Ілька у фільмі Івана Миколайчука «Бур'ян». Зйомки фільму проходили з 1965 по 1966 рік у м. Батурині Чернігівської області, в тому числі на руїнах колишнього палацу Разумовських. З фільмів, у яких знявся актор, найвідомішим широкому колу глядачів став телевізійний музичний фільм «д'Артаньян і три мушкетери» (1979 р.) Одеської кіностудії, який знімали у Львові.

Також зіграв у телесеріалі «Злочин з багатьма невідомими» за твором Івана Франка та у інших фільмах.

З 1968 року працював актором Львівського Театру Юного Глядача ім. М. Горького (зараз – Перший український театр для дітей та юнацтва, Перший теарт) у Львові. Його дебютна роль – Зяблик у виставі «Місто на світанку» (реж. Сергій Данченко).

Серед найвідоміших театральних ролей – Лукаш у «Лісовій пісні» Лесі Українки, Гамлет, Робін Гуд, Головхвастов («За двома зайцями»), батько Улли у «Русалонці», Обвинувач у «Пригодах Тома Сойєра». Загалом у театрі він зіграв близько 30 ролей.

Про дату та місце поховання буде повідомлено згодом.