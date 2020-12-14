Джону Ле Карре було 89 років

На 90-му році життя помер британський письменник Джон Ле Карре. Про це повідомляє BBC, із посиланням на агента письменника. Він пішов з життя в ніч на неділю, 13 грудня. Причиною смерті стала пневмонія.

Джон Ле Карре народився 10 жовтня 1931 року, працював у британській розвідці, прославився як автор шпигунських трилерів. Більшість його романів пов’язана з часами холодної війни. Коли книги стали бестселлерами, Ле Карре залишив службу.

Головним героєм найбільш відомих романів Ле Карре став офіцер розвідки Джордж Смайлі. Одним із двох прототипів Смайлі був Джон Бінгем, з яким письменник працював разом у MI-5. Під час Другої світової війни Бінгем створив і координував групу прихильників нацистів на території Великої Британії. Операція, що отримала назву «Подвійний Хрест», мала на меті завчасно виявити всіх прихильників нацизму й знешкодити їх у разі вторгнення Німеччини у Велику Британію.

Ле Карре протиставляв своїх героїв та свої романи творчості Яна Флемінга. Він звинувачував «бондіаду» у неправдивості.

За півстолітню письменницької кар'єри опублікував 22 романи, перекладені на 36 мов.

Найвідоміші романи Джона Ле Карре

«Шпигун, що прийшов в холоду»

«Вбивство по-джентльменськи»

«Шпигун, вийди геть!»

«Ідеальний шпигун»

«Нічний адміністратор»

«У розшуку»

«Вірний садівник»

«Польовий агент»

«Російський дім»

«Кравець з Панами»

Навідоміші фільми за романами Ле Карре