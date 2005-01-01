Помер автор відомих дитячих пісень Володимир Шаїнський

Володимир Шаїнський помер на 93-му році життя

Помер народний артист РРФСР, композитор та автор багатьох дитячих пісень із мультфільмів Володимир Шаїнський. Про це журналістам повідомили близькі композитора.

Композитор народився 12 грудня 1925 року в Києві в єврейській родині. Після війни у 1945 році він вступив до МДК імені П. І. Чайковського на оркестровий факультет.

З 1949 по 1952 рік працював в оркестрі Леоніда Утьосова. Потім викладав у класі скрипки в музичній школі (1952-1954), а в період з 1954 по 1962 роки працював оркеструвальником, композитором, музичним керівником різних естрадних оркестрів.

Він написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно: «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже» з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, «Улыбка» з мультфільма про крихітку Єнота, «Антошка», - загалом понад 40 фільмів, інформує «НТВ».

З 2000 року жив в Ізраїлі, в 2004 році переїхав до США в Сан-Дієго, де отримав посвідку на проживання. Довгий час жив на дві країни, в Росії та США.