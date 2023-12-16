Тадей Едер помер у віці 80 років

У суботу, 16 грудня, у віці 80 років помер колишній багаторічний директор Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Тадей Едер. Про це повідомили у Львівській опері.

«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічного директора Львівської національної опери Тадея Едера (1943-2023). Тадей Едер очолював театр майже 20 років. Цей період – безумовно один із найзнаковіших в історії Львівської опери!», – йдеться в повідомленні театру.

У Львівській опері також зазначили, що за час керівництва Тадея Едера театр як інституція «стрімко розвивалася та утвердилася на одній із провідних позицій мистецької мапи Європи».

Парастас відбудеться 18 грудня (понеділок) о 19:00 у Соборі святого Юра. Прощання – 19 грудня (вівторок) з 10:00 у Львівській національній опері. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Личаківському кладовищі.

Тадей Едер розпочинав свою мистецьку кар’єру артистом оперної студії Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка, пізніше був заступником директора Львівського театру опери та балету, кілька років очолював Львівську обласну філармонію. У 1998-2017 роках обіймав посаду директора Львівського державного академічного театру опери та балету.

За президента Віктора Януковича був депутатом Львівської міськради, очолював фракцію Партії регіонів, хоч офіційно членом партії не був.