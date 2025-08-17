Актору було 87 років

Британський актор Теренс Генрі Стемп помер у віці 87 років 17 серпня, повідомила його родина, пише The New York Times.



Він народився на сході Лондона 22 липня 1938 року. Теренс зацікавився акторством після того, як мати повела його до місцевого кінотеатру на фільм з Гері Купером. У своїй автобіографії «Альбом Стемпа» він згадував, як сильно хоче стати актором. Він отримав стипендію в Академії драматичного мистецтва Веббера Дугласа, де мусив працювати над акцентом кокні.

Слава прийшла до Стемпа, коли його взяли на головну роль у фільмі 1962 року «Біллі Бадд», заснованому на новелі Германа Мелвілла. Він зіграв наївного молодого моряка, повішеного за вбивство офіцера в цілях самооборони. Ця робота принесла йому номінацію на «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану та «Золотий глобус».

У тому ж році він знявся у фільмі «Судовий термін» разом із Лоуренсом Олів'є.

У 1965 році Стемп знявся в екранізації роману Джона Фаулза «Колекціонер» у ролі репресованого Фредеріка Клегга, який викрадає дівчину та ув'язнює її у своєму підвалі. За цю роль Стемп отримав у Каннах «Золоту пальмову гілку»

Він відмовився від можливості знятися у фільмі «Алфі», зігравши цю роль на сцені. Його сусід по квартирі Майкл Кейн погодився на роль, що дало початок його кар'єрі.

Теренс Стемп у фільмі

Його запросили зіграти Джеймса Бонда, коли Шон Коннері відмовився від ролі, але його радикальні ідеї щодо того, як він повинен інтерпретувати персонажа, не влаштували продюсера Гаррі Зальцмана.

Він працював в Італії з такими видатними режисерами як П'єр Паоло Пазоліні та Федеріко Фелліні.

Однією із найвідоміших ролей Стемпа став генерал Зод у фільмі «Супермен» та

«Супермен II».

Також він знімався у таких відомих фільмах як «Молоді стрільці», «Постріл» та «Справжня Маккой». Його найнесподіванішою роллю стала роль трансгендерної жінки в австралійському фільмі «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі» у 1994 році.

У 1999 році він знявся у «Зоряних війнах. Епізод 1», зігравши політика, який бореться з корупцією.

Десять років потому його номінували на премію BAFTA за роль чоловіка жінки, що помирає у фільмі «Пісня для Меріон».

У 2016 році він зіграв Івана у канадському фільмі «Гіркі жнива», який називають першим ігровим фільмом про Голодомор. Його персонаж – дід головного героя Юрія.