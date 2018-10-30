Помер відомий український художник-мультиплікатор Давид Черкаський

Два місяці тому артист переніс інсульт

КультураВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:491360
Помер відомий український художник-мультиплікатор Давид Черкаський
фото Бульвар Гордона
Давид Черкаський помер у віці 86 років

Відомий український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист Давид Черкаський помер у вівторок, 30 жовтня, повідомив бізнесмен Олександр Меламуд.

«Годину тому помер Давид Янович Черкаський. Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя», – написав Меламуд у вівторок, 30 жовтня, орієнтовно о 17:30 у Facebook.

Давид Черкаський народився 23 серпня 1932 року. Відомий радянський і український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист. Народний артист України (2010).

Відомі режисерські роботи: мультиплікаційні фільми «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить» (також був сценаристом стрічки), «Острів скарбів».

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