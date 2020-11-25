Дієго Марадона мав проблеми із серцем після операції, яку він переніс на початку листопада

Аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років від зупинки серця. Про це у середу, 25 листопада, повідомило видання Clarin. Зазначено, що Дієго Марадона помер у власному будинку в місті Тигре, розташованому на півночі від Буенос-Айреса, столиці Аргентини. Відомо, що він мав проблеми із серцем після операції на головному мозку, яку він переніс ще на початку листопада.

Що відомо про Дієго Марадону

Колишній аргентинський футболіст, вважається одним із найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Перший володар почесного «Золотого м’яча» та член зали слави італійського футболу в номінації «найкращий іноземний гравець». Після завершення кар’єри – футбольний тренер та телекоментатор.

Під час ігрової кар’єри Марадона виступав за аргентинські клуби «Архентінос Хуніорс», «Бока Хуніорс» та «Ньюеллс Олд Бойз», іспанські «Барселону» та «Севілью», а також за італійський «Наполі». За збірну Аргентини він грав з 1977 по 1994 рік. За цей час він забив 34 голи.

З 2008 по 2010 рік Марадона був головним тренером збірної Аргентини, яка під його керівництвом у 2010 році потрапила до чвертьфіналу Чемпіонату світу. У період 2018-2019 років Марадона став головним тренером мексиканського клубу «Дорадос де Синалоа» та був членом правління брестського «Динамо».

30 жовтня футболісту виповнилося 60 років. 3 листопада його госпіталізували в одну із лікарень передмістя столиці Аргентини, де виявили у нього крововилив у мозку. 4 листопада він успішно переніс операцію, а 11 листопада його виписали із лікарні.