Помер російський та радянський актор Михайло Державін

У кіно Державін зіграв близько 30 ролей

Відомий російський та радянський актор Михайло Державін помер у віці 81 року. Про це повідомляє УНІАН. Актор помер після тривалої важкої хвороби.

Михайло Державін — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист РРФСР. Народився 15 червня 1936 року в Москві в сім'ї одного з провідних акторів Театру імені Вахтангова Михайла Степановича Державіна.

З 1967 року він працював у московському Театрі сатири, знімався в кіно, багато років вів «Кабачок «13 стільців» — одне із найпопулярніших телешоу радянських часів.

У кіно Державін зіграв близько 30 ролей, в основному комедійних. Відомими його кінороботами стали ролі у фільмах «Троє в човні, не рахуючи собаки», «Зимовий вечір у Гаграх», «Старні клячі» та інші.