Помер народний артист України, режисер, сценарист і актор Віллен Новак. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України (НСКУ) у фейсбуці.

Віллен Новак народився на Житомирщині, навчався в Київському кінотехнікумі та інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Роботу в кіно почав на початку 1950-тих на кіностудії імені Олександра Довженка, працював у Одесі.

Серед кіноробіт Віллена Новака фільми «Ринг» (1973), «Червоні дипкур’єри» (1977), «Камертон» (1978), «Вторгнення» (1980), «Дві версії одного зіткнення» (1985), «В Криму не завжди літо» (1987), «Гу-га» (1989), «Дика любов» (1993), «Кохати чи вбивати» (2008).

Фільм «Принцеса на бобах» (1997) став лідером кінопрокату 1997 року, отримав десять фестивальних нагород, чотири з яких – міжнародні. Режисер брав участь у кількох телепроєктах, серед яких «Третій вимір» (1983), «Зупинка на вимогу» (2000), «Особисте життя офіційних людей» (2003), «Небезпечний свідок» (2004), «Стріляй негайно!» (2008).

У 2021 році Віллен Новак завершив роботу над трагікомедією «Чому я живий», яку визнали найкращою повнометражною стрічкою на Europe Film Festival у Великій Британії та міжнародному кінофестивалі Future of Film Awards.

Близько п’яти років він був художнім керівником Одеської кіновідеостудії нового зразка, а також режисером-постановником Одеської студії художніх фільмів.

У 2004 році отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2004).