Фантаст Сергій Дяченко впродовж останніх років проживав у США

У четвер, 5 травня у США помер український письменник і сценарист, відомий український фантаст Сергій Дяченко. Йому було 77 років.

Про смерть письменника у ніч на п’ятницю повідомила його дружина Марина Дяченко, однак про причину смерті не повідомила.

«Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 року – 5 травня 2022 року», – написала вона у Facebook.

Біографія Сергія Дяченка

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. За фахом лікар. Відкрив у собі талант сценариста наприкінці 1970-х років.

Із майбутньою дружиною познайомився на початку 1990-х. Згодом, коли пара одружилася, разом почали писати фантастичні романи та повісті. Вони є авторами понад 25 романів та понад 80 повістей та оповідань, лауреатами багатьох літературних премій у галузі фантастики. На Всесвітніх і Всеєвропейських зборах фантастів «Єврокон-2005» у Глазго Марину і Сергія Дяченків визнали найкращими письменниками-фантастами Європи, пише «Громадське радіо».

Найпопулярніші роботи Сергія і Марини Дяченків:

трилогія «Відьмине століття» (1997–2020);

цикл «Вишеньки»;

дилогія Vita Nostra (2007, 2021);

сценарій до фільму «Заселений острів» (2008).

Останньою книгою подружжя був роман у повістях «Масштаб», перша частина якого вийшла у «Світі фантастики». Останні роки подружжя проживало у Каліфорнії, США.