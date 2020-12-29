У Франції помер модельєр П'єр Карден

У вівторок, 29 грудня, помер знаменитий французький модельєр П'єр Карден. Про це повідомила агенція AFP.

98-річний Карден помер в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен у департаменті О-де-Сен, на західній околиці Парижа. Причини смерті не уточнюються.

П'єр Каден народився в Італії, але коли йому було два роки, його родина переїхала до Франції. У 14 років Карден почав працювати помічником у кравця, а повноцінну кар'єру починав як театральний художник.

Французький модельєр відкрив власний модний дім Pierre Cardin в 1950 році, до цього він встиг попрацювати з Ельзою Ськьяпареллі і Крістіаном Діором.

Карден прославився не тільки своїм новаторським підходом до моди, але і численними ліцензіями: під його брендом в семидесятих роках продавались найрізноманітніші товари.

Журнал «Time» назвав Кардена «хитромудрим фанатиком, який примудрився написати своє ім'я на всьому, що можна прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив'язати, розтиражувати або розлити по пляшках, закрити, відкрити і спожити».

Карден став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв.