Помер відомий львівський гуморист Остап Федоришин

КультураОльга Перехрест, сьогодні, 18:476804
Помер відомий львівський гуморист Остап Федоришин
3 січня артисту виповнилось би 72 роки

У п’ятницю, 29 грудня, помер відомий львівський гуморист, заслужений діяч мистецтв України Остап Федоришин. Про це повідомив активіст та керівник конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов.

Причиною смерті 71-річного артиста стала тривала хвороба.

Остап Федоришин - український режисер, заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського естрадного театру «Не журись». Був депутатом Львівської обласної ради V скликання. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

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