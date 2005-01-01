Помер відомий львівський гуморист Остап Федоришин

3 січня артисту виповнилось би 72 роки

У п’ятницю, 29 грудня, помер відомий львівський гуморист, заслужений діяч мистецтв України Остап Федоришин. Про це повідомив активіст та керівник конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов. Причиною смерті 71-річного артиста стала тривала хвороба. Остап Федоришин - український режисер, заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського естрадного театру «Не журись». Був депутатом Львівської обласної ради V скликання. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

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