Роман Кісь був відомим культороголом та поетом

У ніч на 13 грудня у віці 71 рік Львові помер відомий український філософ, антрополог, етнолінгвіст та поет Роман Кісь. Про це повідомили в громадській організації PEN Ukraine.

«Сумні новини...Сьогодні вночі помер український філософ, антрополог, етнолінгвіст та поет Роман Кісь. Висловлюємо щирі співчуття колегам, друзям та рідним», – повідомили в організації.

Роман Кісь з 1971 року працював науковим співробітником Інституту народознавства НАН України. Був учасником літературного середовища 70-х років у Львові, що гуртувалося навколо Григорія Чубая. В 1980–1981 роках працював у скансені Шевченківського гаю, звідки його декілька разів забирали на допити до УКДБ.

У 1981 Романа Кіся ув’язнили на три роки за нібито хуліганство, хоча насправді його покарали за статтю проти русифікації України. У 1981—1982 рр. відбував покарання у Бердянську на 77-й зоні, потім його відправили на Лисичанський нафтопереробний завод, де працював бетонувальником.

Вдруге Кіся арештували 1985 році за відмову відбувати збори офіцерів запасу, оскільки обов'язки офіцера передбачали атеїстичну пропаґанду.

Роман Кісь був лауреатом державної премії імені Колесси, головним редактором релігійно-філософського альманаху «Transfiguratio / Преображення».