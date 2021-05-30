Михайло Слабошпицький помер у віці 74 років

У неділю, 30 травня, помер український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький. Про це повідомила у Facebook його дружина Світлана Короненко.

«Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу», – написала Короненко.

Що стало причиною смерті 74-річного голови видавництва «Ярославів вал» не повідомляється.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка (2005) – за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей.

Слабошпицький також був співголовою координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Від 2006 року – секретар ради Національної спілки письменників України.

Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.