Помер відомий письменник і публіцист Михайло Слабошпицький
Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя
У неділю, 30 травня, помер український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький. Про це повідомила у Facebook його дружина Світлана Короненко.
«Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу», – написала Короненко.
Що стало причиною смерті 74-річного голови видавництва «Ярославів вал» не повідомляється.
Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка (2005) – за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей.
Слабошпицький також був співголовою координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Від 2006 року – секретар ради Національної спілки письменників України.
Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.