Помер викладач Львівського університету фізкультури Ігор Романчук
Ігорю Романчуку було 56 років.
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 14:160
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Ігор Романчук працював у ЛДУФК з 1988 року
На 57-му році життя у Львові помер викладач кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського Ігор Романчук. Про це повідомили у прес-службі університету.
Ігор Романчук працював в університеті з 1988 року спершу лаборантом, а у 1993 році – викладачем. У 1995 році здобув золоту медаль чемпіона України серед клубів Першої ліги.
Упродовж багатьох років він тренував жіночу команду вишу, яку в сезоні-2013/2014 привів до бронзових нагород Першої ліги чемпіонату України. В останні роки долучався до підготовки тенісної збірної команди ЛДУФК, що неодноразово вигравала та ставала призером Всеукраїнських Універсіад.
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