Ігор Романчук працював у ЛДУФК з 1988 року

На 57-му році життя у Львові помер викладач кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського Ігор Романчук. Про це повідомили у прес-службі університету.

Ігор Романчук працював в університеті з 1988 року спершу лаборантом, а у 1993 році – викладачем. У 1995 році здобув золоту медаль чемпіона України серед клубів Першої ліги.

Упродовж багатьох років він тренував жіночу команду вишу, яку в сезоні-2013/2014 привів до бронзових нагород Першої ліги чемпіонату України. В останні роки долучався до підготовки тенісної збірної команди ЛДУФК, що неодноразово вигравала та ставала призером Всеукраїнських Універсіад.