Ігорю Покладу було 83 роки

Помер композитор, Герой України Ігор Поклад. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написала його дружина Світлана Поклад. «От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу», — написала вона. Ігорю Покладу було 83 роки.

Ігор Поклад — український композитор, лауреат Шевченківської премії (1986), народний артист України (1997). У 2021 році був відзначений званням Герой України, а у 2024 році - Національна легенда України. Народився в місті Фрунзе (тепер Бішкек, Киргизстан) у родині кадрового військового під час евакуації. Після закінчення II СВ родина повернулася в Україну, де в 1957 році Ігор закінчив СШ № 4 в місті Тернопіль та одночасно семирічну музичну школу по класу фортепіано. У тому ж 1957 розпочав навчання на історико-теоретичному відділенні КІМ ім. Глієра. По закінченні третього курсу Поклад перевівся на композиторський факультет Київської державної консерваторії, клас професора А. Я. Штогаренка, яку закінчив в 1967 році.

Серед написаних ним пісень такі відомі композиції як «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси» тощо. Загалом він написав понад 150 пісень, серед яких чимало гітів. Також він написав музику до понад 40 фільмів і мюзиклів, включно з анімаційними стрічками «Як козаки…» й «Енеїда». Також йому належисть музика до фільму Леоніда Бикова «Де ви, лицарі?», а також фільмів «Дударики», «Москаль-чарівник», «Чорна рада». Писав чимало музики для театру, зокрема для вистави «Конотопська відьма» та рок-опери «Ірод».

Писав пісні на слова українських поетів Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Пісні Поклада виконували українські співаки Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України Ігореві Покладу 9 грудня 2021 року, напередодні його 80-річного ювілею. 23 серпня 2024 року Поклада нагородили відзнакою «Національна легенда України».

У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. У 2022 році пережив російську окупацію міста Ворзель у Київській області, де разом з дружиною тижнями жив у підвалі. Згодом його евакуювали разом з іншими мешканцями міста. Епізод про це потрапив у фільм «Буча». Після деокупації Київщини композитор з дружиною повернулися у свій дім у Ворзелі. Саме там Ігор Поклад і помер. Інформація про прощання та поховання буде оголошена додатково.