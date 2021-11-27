Любомира Мандзій померла у віці 48 років

У суботу, 27 жовтня, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та екс-виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України. Про смерть Любомири Мандзій повідомила Оксана Юринець у Facebook.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Любомира Мандзій хворіла на онкозахворювання.

Любомирі Мандзій було 48 років, вона народилася у селі Опака, Дрогобицького району. До 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка. Після цього стала директоркою обласного департаменту освіти і науки.

У 2019 році Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України, а згодом її призначили виконувати обов'язки міністра. На цій посаді вона була до 25 березня 2020 року.

Співчуття з приводу смерті Любомири Мандзій висловив мер Львова Андій Садовий. «Після важкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій. Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень», – написав Садовий на Facebook.