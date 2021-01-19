100 комп'ютерів, за допомогою яких майнили криптовалюту, були під'єднані до електромережі залізниці

Суд звільнив від тюремного ув’язнення екс-посадовця «Львівської залізниці», що крав електроенергію для майнінгу криптовалюти у одному з підрозділів залізниці на Тернопільщині. Однак Володимир Гавронський має відшкодувати «Укрзалізниці» 412 тис. грн збитків за крадену електрику.

Про це 19 січня повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші», посилаючись на вирок Тернопільського апеляційного суду.

У 2019 році Володимир Гавронський був заступником начальника підрозділу «Львівська дистанція захисних лісонасаджень», що входить до «Львівської залізниці». У його обов'язки входила організація вирубки лісу біля залізниці, в його розпорядження також перебували гаражі та автобаза.

У одному з цих приміщень протягом червня – листопада 2019 року він під’єднав до електромережі залізниці комп’ютери, аби майнити криптовалюту. Використовуючи магніт, він крав електрику підприємства. Тодішній керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомляв, що до електромережі були незаконно під’єднані 100 комп’ютерів. Скільки залізничнику вдалось заробити на майнінгу криптовалюти невідомо.

У жовтні 2020 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний визнав Володимира Гавронського винним у крадіжці електрики залізниці та призначив рік тюрми. Його також зобов’язали сплатити 333 тис. грн завданих збитків «Укрзалізниці».

Однак наприкінці грудня 2020 року Тернопільський апеляційний суд звільнив Володимира Гавронського від тюремного ув’язнення та призначив покарання у вигляді року іспитового терміну. Протягом цього часу він має повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Апеляційний суд також повністю задовольнив скаргу «Укрзалізниці», збільшивши суму відшкодування до 412 тис. грн.

Справу розглядала колегія суддів апеляційного суду у складі Галини Коструби, Ірини Лекан та Ігоря Вавріва.

Додамо, що зараз Володимир Гавронський є безробітним, він уже не працює у «Львівській залізниці».