В Україні люди, які в середній та важкій формі перехворіли на Covid-19, за скеруванням сімейного лікаря зможуть пройти постковідну реабілітацію. Зокрема, пацієнти зможуть проходити її в санаторіях, у тому числі й тих, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я.

Як розповіла на брифінгу 12 квітня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, МОЗ сформувало ініціативи, які дозволять пацієнтам проходити реабілітацію після перенесення коронавірусу. Також сформовані пропозиції до Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо запровадження нового пакету з реабілітації пацієнтів з Covid-19.

«Розроблено стандарт медичної допомоги реабілітації пацієнтів з коронавірусною хворобою. Цей стандарт надісланий для опрацювання в регіональні департаменти охорони здоров'я і буде найближчим часом погоджений в структурних підрозділах і відомствах, які дотичні до цього напрямку роботи», – сказала Микичак, яку цитує «Суспільне».

Так, департаменти охорони здоров’я мають забезпечити пацієнтів, які перенесли середню та важку форму Covid-19, можливістю пройти реабілітацію в закладах охорони здоров'я, зокрема, у санаторно-курортних. Також таких пацієнтів можуть скеровувати на реабілітацію до санаторіїв МОЗ.

Микичак додала, що наразі в Україні на Covid-19 перехворіли понад 1,8 млн українців, одужали – 1,4 млн.

«Рятуючи життя ми маємо відновлювати працездатність людей, особливо, які перенесли у середній та важких формах, а це близько 20% тих, хто захворів. Це захворювання поліорганне, оскільки є ураження та ускладнення зі сторони серцево-судинної, нервової, ендокринної систем, а також проявляється психоемоційні розлади. Після лікування необхідне тривале спостереження для виявлення можливих ускладнень і реабілітація для відновлення», – розповіла заступниця міністра.