Найважчий стан у дітей, які обпекли майже 80% тіла

На початку цього тижня з лікарень Івано-Франківська до Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медоб’єднання Львова доставили двоє дорослих та двоє дітей з важкими опіками, які вони отримали під час прориву на нафтопроводі. Найважчий стан є у дітей. В 11-річного хлопчика обпечено близько 80% тіла, з яких 70% – глибокі рани. У 8-річного хлопчика також близько 80% опіків. Дітей та дорослих у четвер, 5 жовтня, транспортували для подальшого лікування до Німеччини, повідомили в лікарні.

У Львові комбустіологи прооперували 35-річного чоловіка, який поступив із опіками дихальних шляхів та тіла. Вогонь вразив 45-50% шкірних покривів, з яких 20% – глибокі рани. Йому видалили змертвілі тканини і частково одномоментно закрили рани власною шкірою пацієнта.

39-річна жінка отримала 30% опіків. У центрі їй очистили рани та підготували до наступних етапів лікування за кордоном.

Найважчий стан був у дітей, яким 11 і 8 років. В 11-річного хлопчика обпечено близько 80% тіла, з яких 70% – глибокі рани, 8-річний хлопчик обпік 80% опіків. З них 75% –глибокі. Обоє отримали і опіки дихальних шляхів.

«Упродовж чотирьох днів за пацієнтами цілодобово спостерігали команди відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні св. Миколая. З ними працювали комбустіологи, хірурги, фізичні терапевти. Спеціалісти Центру термічної травми та пластичної хірургії стабілізували стан дітей та дорослих і підготували їх для подальшого транспортування до Німеччини», – кажуть у лікарні.

У четвер вранці, 5 жовтня, потерпілих відправили на лікування до Німеччини. За даними МОЗ, потерпілі вже є у клініках міст Кельн та Аахен, де пройдуть лікування та подальшу реабілітацію.

Нагадаємо, 30 вересня на Прикарпатті, за 30 км від Івано-Франківська, стався прорив нафтопроводу. Внаслідок загоряння постраждало дев'ятеро людей, серед них – двоє дітей.

P.S. Двоє поранених від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті померли у Німеччині.