У другій частині Едвард задля безпеки покидає Беллу

За три тижні повторного прокату першої частини саги «Сутінки», що стартував 26 березня, зібрав у національному прокаті 5,6 млн грн. Стрічку переглянули 28,1 тис. глядачів. У травні стартує повторний прокат і другої частини саги.

Стрічка створена за мотивами бестселерів Стефені Маєр, які очолювали список The New York Times понад 52 тижні, а загальний наклад перевищив 5,5 млн примірників. Повернення екранізацій у кіно є частиною масштабного міжнародного святкування ювілею культової книжкової серії, що стартувало ще у 2025 році з нагоди 20-річчя виходу першого твору.

Друга частина «Сутінки. Сага. Новий Місяць» вийде в український прокат 28 травня. У фільмі роман між смертною дівчиною та вампіром виходить на новий рівень – Белла Свон (Крістен Стюарт) кидає виклик долі заради бодай миті поруч зі своїм коханим-вампіром Едвардом Калленом (Роберт Паттінсон). Заглиблюючись у таємниці надприродного світу, частиною якого вона прагне стати, Белла відкриває давні секрети, що наражають її на ще більшу небезпеку.

Невдовзі після 18-річчя Белли Едвард вирішує покинути її, щоб уберегти. З розбитим серцем Белла ніби у напівсні проживає останній рік у школі. Вона помічає, що може викликати образ Едварда, коли опиняється в небезпеці. Бажання бути з ним за будь-яку ціну штовхає її на дедалі ризикованіші вчинки.