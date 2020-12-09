Премія за найгірший опис сексу в літературному творі Bad Sex Award скасована через велику кількість поганих подій у 2020 році. Про це повідомляє видання The Guardian.

Організатори премії пояснили, що вручення призів відновиться у 2021 році. На їх думку, за останні 12 місяців люди зіткнулася з надто великою кількістю негативних явищ. Крім того, з настанням пандемії коронавірусу було опубліковано менше книг, ніж у попередні роки.

Крім того, «самоізоляція призводить до появи нових видів сексуальних практик, тому судді очікують, що у наступному році вони отримають велику кількість заявок на отримання премії. Нагадуємо авторам, що віртуальний секс та інші види домашніх розваг також можуть отримати нагороду», – зазначила прес-служба Bad Sex Award.

У 2019 премію вперше вручили відразу двом письменникам. Перемогу здобули француз, лауреат Гонкурівської премії 1977-го року Дідьє Декуен за роман «Серед садів та тихої заводі» (Le bureau des jardins et des etangs) та британець, автор детективних романів Джон Гарві за книгу «Світ» (Pax).

Bad Sex Award заснована у 1993 році журналом Literary Review. У різні роки її отримували Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушді, Томас Вулф та Габріель Гарсіа Маркес.

Нагадаємо, що існує український аналог Bad Sex Award , премія «Золотий хрін», яку вручають у січні. Її присуджують за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури. Організатори премії повідомили, що попри рішення британських колег, вручення української премії відбудеться без змін. За 2019 рік премію отримав Василь Слапчук за опис сексу у його книзі «Роман & Роман».