«ПриваБанк» тимчасово зупинить операції з картками у ніч на 13 січня

Банк також призупинить роботу банкоматів і терміналів

«ПриватБанк» попередив клієнтів про проведення технічних робіт у ніч проти 13 січня, під час яких на кілька годин операції з картками будуть призупинені.



Як йдеться у повідомленні прес-служби банку, задля збільшення потужностей систем банку, достатніх для обробки прогнозованого зростання кількості транзакцій, з 00:00 до 4:00 ІТ-службами банку буде проведений черговий етап регламентних робіт з модернізації власного процесингового центру.



Зазвичай технологічні роботи в банку виконують у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій. Під час чотиригодинної паузи банк також займатиметься підвищенням якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.