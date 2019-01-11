«ПриваБанк» тимчасово зупинить операції з картками у ніч на 13 січня

Пауза у роботі триватиме чотири години

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 19:202350

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«ПриваБанк» тимчасово зупинить операції з картками у ніч на 13 січня
фото ілюстративне
Банк також призупинить роботу банкоматів і терміналів

«ПриватБанк» попередив клієнтів про проведення технічних робіт у ніч проти 13 січня, під час яких на кілька годин операції з картками будуть призупинені.

Як йдеться у повідомленні прес-служби банку, задля збільшення потужностей систем банку, достатніх для обробки прогнозованого зростання кількості транзакцій, з 00:00 до 4:00 ІТ-службами банку буде проведений черговий етап регламентних робіт з модернізації власного процесингового центру.

Зазвичай технологічні роботи в банку виконують у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій. Під час чотиригодинної паузи банк також займатиметься підвищенням якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

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